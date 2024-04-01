انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية دون خسائر بشرية

انهارت أجزاء من عقار قديم، كائن في شارع العطارين، التابعة لنطاق حي وسط الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية أو بالعقارات المجاورة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، الأحد، إخطارًا من إدارتي شرطة النجدة، والحماية المدنية، وغرفة عمليات حي شرق، حول بلاغًا من الأهالي بانهيار أجزاء من عقار قديم حتى سطح الأرض.

وبانتقال الشرطة، وقوات الحماية المدنية، ومسئولي الحي، ووحدة الإزالة والتدخل السريع، والإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية، إلى موقع البلاغ، جرى وضع سياج تأميني في محيط الانهيار، حفاظًا على حياة المارة من المواطنين والسيارات.

وأظهرت المعاينة والفحص الأولي أن العقار بناء قديم، مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، وخالٍ من السكان، وصادر له قرار هدم من حي وسط، ولم ينفذ، وانهارت أجزاء كبيرة منه حتى سطح الأرض.

تم تحربر محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة لاعمال شؤونها.