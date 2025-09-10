قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إنّ إيران عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي منذ عام 1970، وكانت إيران دائمًا عضوًا مسؤولًا في الاتفاقيات الدولية الخاصة بعدم الانتشار، وقد نفذت اتفاقيات الضمانات الخاصة بها بحسن نية طوال العقود الماضية.

وأضاف خلال مقابلة مع "القاهرة الإخبارية"، أنّ ما حدث في يونيو (في إشارة إلى الحرب مع إسرائيل) كان استخدامًا استثنائيًا للقوة من قبل دولتين تمتلكان السلاح النووي ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية.

وتابع: "أدى ذلك إلى وضع لم يعد من الممكن لإيران فيه أن تواصل العمل كالمعتاد، لذلك، اضطررنا إلى إعادة النظر في تفاعلنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذري وفقًا لتشريعات البرلمان، بسبب المخاوف الأمنية والسلامة التي خلفها هذا العمل العدواني الفاضح من جانب الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي".

وأوضح: "نحن على تواصل دائم مع الوكالة، ولكن كما ذكرت، فإن التعاون بين إيران والوكالة تم تعليقه نتيجة للظروف الفريدة التي واجهناها عقب العدوان الأمريكي والإسرائيلي، (وأمس) اتفقنا مع الوكالة على استئناف التفاعل بما يتوافق مع مخاوفنا الأمنية ومع الأخذ بعين الاعتبار بنود التشريع البرلماني".

وأمس الثلاثاء، استقبل الدكتوربدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين، عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، ورافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعقدت مشاورات تناولت الملف النووي الايرانى أسفرت عن التوصل الى اتفاق بين ايران والوكالة لاستئناف التعاون الفنى بينهما.