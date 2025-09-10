منظمة بريطانية ترفع دعوى قضائية لتوقيف الرئيس الإسرائيلي

• بتهمة "التحريض على هجمات عشوائية ضد المدنيين في غزة"..

رفعت منظمة مؤيدة لفلسطين في بريطانيا، دعوى قضائية تطالب بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، على خلفية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وصرح إسماعيل باتيل، رئيس "مجموعة أصدقاء الأقصى"، في بيان، الثلاثاء، بأن المجموعة باشرت إجراءات جنائية ضد هرتسوج بتهمة "التحريض على هجمات عشوائية ضد المدنيين في غزة".

وأضاف أن المنظمة تقدمت بطلب إلى مكتب المدعي العام لإصدار مذكرة توقيف بحق هرتسوج.

وتابع: "يستند الطلب والاتهامات إلى تصريحين أدلى بهما هرتسوج في 12 و15 أكتوبر 2023. وقد كرر مسؤولون عسكريون إسرائيليون بعض هذه التصريحات، المتعلقة بالهجمات العشوائية على المدنيين والمنشآت المدنية في غزة".

يذكر أن هرتسوج سيجري زيارة رسمية إلى بريطانيا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري، وسيعقد اجتماعات رسمية هناك.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و605 شهداء، و163 ألفا و319 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 404 فلسطينيين بينهم 141 طفلا.



