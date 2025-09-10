رئيس وزراء العراق يعلن تحرير باحثة روسية مختطفة منذ مارس 2023

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• إليزابيث تسوركوف، وهي مواطنة إسرائيلية أيضا، جرى تسليمها إلى سفارة الولايات المتحدة لتتولى إيصالها إلى شقيقتها التي تحمل الجنسية الأمريكية، بحسب السلطات العراقية..

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "تحرير" الباحثة الروسية- الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، التي كانت مختطفة في بلاده منذ مارس 2023.

وقال السوداني، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية في وقت متأخر الثلاثاء: "نعلن عن تحرير المواطنة الروسية اليزابيث تسوركوف".

وأضاف أن ذلك جاء "تتويجا لجهود كبيرة بذلتها أجهزتنا الأمنية وعلى مدى شهور طويلة".

و"نؤكد مرة أخرى أننا لن نتهاون في إنفاذ القانون وإعلاء سلطة الدولة، وعدم السماح لأي أحد بالإساءة الى سمعة العراق والعراقيين"، كما أردف السوداني.

وتسوركوف مواطنة إسرائيلية، وطالبة دكتوراه في جامعة برينستون الأميركية، وعقب القبض عليها في مارس 2023، اتهمتها فصائل عراقية مسلحة بأنها كانت تنفذ مهمة تجسس في البلاد، بحسب إعلام محلي.

وبشأن عملية تحريرها، قال متحدث القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان: "في أواخر مارس من العام 2023، اقدمت مجموعة من الخارجين عن القانون باختطاف المواطنة الروسية إليزابيث تسوركوف".

وتابع في بيان أنه جرى اختطافها "أثناء تواجدها في العاصمة بغداد".

وزاد بأنه "منذ ذلك الوقت تواصل أجهزتنا الأمنية عملها وتحركاتها بعيدا عن الإعلام، حفاظا على سرّية المعلومات، ولضمان سلامة المواطنة الروسية المُختطفة".

و"بعد جهود أمنية واستخبارية مميزة، وبتنسيق عالٍ مع جهات داخلية عدة، تمكنت الأجهزة المختصة في 9 (سبتمبر) الجاري (الثلاثاء)، من كشف مكان احتجازها والوصول له"، بحسب النعمان.

وأفاد بأنه جرى "وتسليمها لاحقا إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية التي ستتولى بدورها إيصالها إلى شقيقتها التي تحمل الجنسية الأمريكية".

كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال" الثلاثاء، إن "فصيل كتائب حزب الله (العراقي) أفرج الآن" عن تسوركوف التي قال إن "شقيقتها أمريكية".

وتابع أن الباحثة "الآن بأمان في السفارة الأميركية في العراق بعدما تعرّضت للتعذيب على مدى عدة أشهر"، على حد قوله.