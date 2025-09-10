• قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حي المراح في المدينة وحاصرت منزلًا..

أصيب طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان أن طواقمها نقلت إلى المستشفى طفلا (14 عاما)، بعد إصابته برصاص الاحتلال بالظهر والحوض في حي المراح بمدينة جنين، دون أن توضح حالته الصحية.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حي المراح في المدينة صباحا، وحاصرت منزلا وطالبت من فيه بتسليم أنفسهم وسط إطلاق نار وتحليق لطائرات مسيرة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت الوكالة أن "قوات الاحتلال نشرت دورياتها الراجلة في أحياء المدينة ومنها الشرقي والسيباط والمراح، ومنطقة مستشفى الرازي، وأعاقت حركة تنقل المواطنين".

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين، إلغاء دوام المدارس في المدينة اليوم "حفاظًا على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية" بحسب ذات المصدر.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة خلّفت 64 ألفا و605 شهداء و163 ألفا و319 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 399 فلسطينيا بينهم 140 طفلا.​​​​​​​