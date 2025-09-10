وزير الدفاع الألماني: ألمانيا حاليا أكبر مانح لتمويلات المساعدات العسكرية لأوكرانيا

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن ألمانيا حلّت محل الولايات المتحدة كأكبر دولة مانحة لتمويلات المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وفي كلمة له أمام البرلمان الألماني، قال بيستوريوس اليوم الأربعاء إن ألمانيا أصبحت "الآن أكبر داعم من حيث المبالغ المرصودة في الموازنة، والتي تبلغ نحو تسعة مليارات يورو".

وأشار الوزير الألماني المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى أن الحكومة الأمريكية تسلّم الآن أسلحة إلى أوكرانيا عبر الآلية الجديدة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) "قائمة الأولويات لاحتياجات أوكرانيا" والمعروفة اختصارا بـ "بي يو آر إل"، حيث يقوم الحلف بتنسيق تنفيذ تسليم الأسلحة التي يتم شراؤها في الولايات المتحدة لكن تمويلها يتم من قبل الشركاء.

وأكد بيستوريوس أن التحدي الحالي يتمثل في تعزيز القدرات الصناعية والدفاع الجوي لأوكرانيا، " وضمان بقاء جميع الشركاء ملتزمين بدعم أوكرانيا".





