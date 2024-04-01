وفاة 5 أشخاص بسبب سقوط أشجار خلال عاصفة عاتية في بولندا

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لقي خمسة أشخاص حتفهم جراء سقوط أشجار خلال عاصفة عاتية في بولندا.

وصرح متحدث باسم إدارة الإطفاء المحلية لوكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي) اليوم الاثنين بأن ثلاثة أشخاص بينهم طفل في السادسة من العمر لقوا حتفهم في بلدة رابكا-زدروي في جنوب البلاد.

وفي بلدة زاكوباني المعروفة بالرياضات الجبلية، انهارت شجرة أمام كنيسة على طفل يبلغ من العمر تسع سنوات ووالدته. وتم نقل الطفل إلى المستشفى وتوفي هناك متأثرا بجروحه.

كما سقطت شجرة أخرى على سيارة في زاكوباني أيضا مما أدى إلى وفاة قائدة السيارة.

وبسبب هبوب الرياح العاتية، اضطرت فرق الإطفاء في منطقة جنوب بولندا اليوم إلى الانتقال إلى أكثر من 140 مهمة طارئة. وكانت العديد من الطرق مغلقة بسبب سقوط الأشجار.