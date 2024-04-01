عروض فنية ولقاءات تثقيفية في احتفالات ثقافة دمياط بيوم اليتيم

شهدت مواقع فرع ثقافة دمياط مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذة في إطار برامج وزارة الثقافة.

وفي السياق نظم قصر ثقافة دمياط احتفالية بمناسبة يوم اليتيم بالتعاون مع مركز شباب الشعراء، تضمنت لقاء بعنوان "التنشئة السليمة لليتيم" تحدث خلاله أحمد فؤاد- معلم بالتربية والتعليم سابقا، عن أساليب التنشئة الاجتماعية للطفل وتأثيرها على سلوكه، مشيرا إلى ضرورة أن يحظى الطفل اليتيم بالرعاية الكافية والتربية السليمة المتوازنة، لتحقيق المزيد من التوافق الاجتماعي.

أعقب ذلك لقاء شعري لمناقشة أعمال الشاعرين حاتم أبو رية، ومتولي بصل، بجانب فقرة ابتهالات دينية، واختتم الحفل بعرض فني لفرقة الآلات الشعبية بقيادة أحمد عبد العظيم، تضمن باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والطربية.

وضمن أنشطة إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، نظم بيت ثقافة الزرقا احتفالية بقرية كفر تقي تضمنت ورشة فنية، وعرضا فنيا لفرقة الآلات الشعبية، بجانب لقاء بعنوان "فرحة العيد" تقديم عبد الله جمعة، واختتم اليوم بمسابقة ثقافية للأطفال وتوزيع جوائز عينية على الفائزين.

وضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، أقام قصر ثقافة كفر سعد محاضرة بعنوان "نظام صحي سليم لصيام رمضان" بالمدرسة الإعدادية للبنات، قدمت خلالها عطاء ربيع مجموعة من النصائح للطالبات حول الصيام بشكل صحي.



من ناحية أخرى أقام قصر ثقافة الطفل بمدرسة عمر مكرم لقاء بعنوان "المشروعات القومية الجديدة في الدولة المصرية" قام خلاله الكاتب حلمي ياسين بتعريف الطلاب بالمبادرات والمشروعات الجديدة التى تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة من أهمها "حياة كريمة، 100 مليون صحة، صوامع تخزين القمح، محطة الضبعة النووية، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية"، مع التعريف بدور تلك المشروعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بجانب عدة لقاءات مماثلة أقيمت بمكتبتي ميت أبو غالب والمنازلة.