إسرائيل: الهجوم على قاعدة بحرية في إيلات تم بمسيرة إيرانية وبتوجيه من طهران

صرح المتحدث باسم الجيش الإٍسرائيلي الأدميرال دانييل هاجاري، مساء اليوم الاثنين، أن المسيرة التي ضربت القاعدة البحرية في إيلات ليلة أمس الأحد، صنعت في إيران وأن الهجوم تم بتوجيه من طهران.

وقال هاجاري: "هذا حادث في غاية الخطورة"، مضيفا أن الجيش يتعلم من الحادث لتحسين دفاعاته الجوية في منطقة إيلات، بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن المبنى الذي تعرض لهجوم بطائرة مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، يقع في القاعدة البحرية في إيلات.

ونقل موقع "آي 24" الإسرائيلي اليوم عن الجيش قوله: إن أضرارا لحقت بالمبنى، لكن لم تقع إصابات بشرية، مؤكدا أن الحادث قيد التحقيق.

وجاء إعلان الجيش في الوقت الذي أعلنت فيها المقاومة العراقية إطلاق مسيرة تجاه إسرائيل.

كانت المقاومة العراقية قد أعلنت في شهر فبراير الماضي قصف هدف في إيلات.

وشنت المقاومة العراقية منذ شهر أكتوبر هجمات استهدفت مواقع أمريكية داخل العراق وإسرائيلية، مبررة ذلك بالقول إنها تأتي ردا على العدوان الإٍسرائيلي المدعوم من أمريكا على قطاع غزة.