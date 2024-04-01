متحدث الإسكان عن الطرح الرابع للأراضي السكنية الصغيرة للأفراد: الأسعار مناسبة لاستهداف التنمية

كشف عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل بدء الحجز الإلكتروني بالطرح الرابع للأراضي السكنية الصغيرة للأفراد والذي يبدأ اعتبارا من اليوم.

وقال خطاب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم الاثنين، إن نظام الحجز يكون لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد «مَسكن»، بنظام الطرح الدائم، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.

وأضاف أن الطرح الرابع، يضم 1747 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 65 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن (6 أكتوبر - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان)، بجانب 826 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، و856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة.

وأوضح أن بدء حجز قطع الأراضي المطروحة، بدأ اليوم الاثنين، ويستمر شهرين وتحديدًا حتى 30 مايو المقبل، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور من المحاور المتاحة.

ولفت إلى أن أسعار قطع الأراضي تكون مناسبة جدًا لاستهداف عملية التنمية، حيث يبدأ سعر المتر الواحد من 2000 جنيه ويصل إلى 5000 جنيه، ويكون هناك تفضيلات مميزة لكل من يقوم بالدفع الفوري مرة واحدة؛ عن الذي يقوم بالتسديد على نظام القسط.