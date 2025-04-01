إدارة ترامب توقف عشرات المنح البحثية في جامعة برينستون

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أعلنت جامعة برينستون، إحدى جامعات رابطة اللبلاب، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقفت عشرات المنح البحثية الفيدرالية.

ووفقا لرسالة من رئيس جامعة برينستون كريستوفر إيسجروبر، تلقت الجامعة إخطارات هذا الأسبوع تفيد بأن عدة وكالات، بما في ذلك وزارة الطاقة ووكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) ووزارة الدفاع، بصدد تعليق المنح.

وقال إيسجروبر، إن السبب المنطقي لم يكن واضحا تماما لكن برينستون ستلتزم بالقانون.

وكتب: "نحن ملتزمون بمكافحة معاداة السامية وجميع أشكال التمييز، وسنتعاون مع الحكومة في مكافحة معاداة السامية".

وتابع "ستدافع برينستون بقوة أيضا عن الحرية الأكاديمية وحقوق الإجراءات الواجبة لهذه الجامعة".