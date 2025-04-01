شهداء بالعشرات وإغلاق مخابز في تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة

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واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قصفها لمعظم مناطق قطاع غزة في اليوم الـ15 لعودة الحرب، موقعة أعداداً إضافية من الشهداء والجرحى.

وارتقى خمسة شهداء جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة غرب حي الأمل بمدينة خان يونس.

والشهداء هم المذيع بصوت الأقصى محمد البردويل وزوجته وأطفاله الثلاثة.

وشن طيران الاحتلال عشرات الغارات على خان يونس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية أدت لوقوع مجازر في صفوف العائلات الفلسطينية، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وفي رفح جنوب القطاع، نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية غرب المدينة.

ودوت انفجارات عنيفة ناجمة عن تدمير الاحتلال لمربعات سكنية غرب رفح.

وأجبر جيش الاحتلال آلاف العائلات على النزوح من رفح تحت وقع الغارات التي أدت لاستشهاد سبعة فلسطينيين من رفح.

‏ووسط القطاع، ارتقى ثلاثة شهداء بينهم طفلين جراء استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين تعود لعائلة بأرض الطرزي على بحر بلدة الزوايدة وسط القطاع.

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة من الاستهداف الأخير لمحيط دوار الشهداء شمال مخيم البريج وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، استشهد عشرة فلسطينيين بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بشارع يافا بحي التفاح شرق المدينة.

وقال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه وصل مستشفيات قطاع غزة 80 شهيد، و 305 إصابة خلال 48 ساعة الماضية منهم (53 شهيد، 189 اصابة خلال يوم أمس اليوم الأول لعيد الفطر).

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 1001 شهيد و2359 إصابة.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 50357 شهيدا و11440 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي سياق متصل، أعلنت جمعية المخابز بغزة توقف جميع المخابز المدعومة من برنامج الغذاء العالمي لنفاد الوقود والدقيق ما يهدد بعودة شبح المجاعة من جديد.