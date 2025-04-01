سامح حسين في رسالة لجمهوره: لم أقصد أبدا إلغاء الأجازات الرسمية

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وجه الفنان سامح حسين، رسالة لجمهوريه وضح فيها حديثه خلال احتفالية عيد الفطر المبارك، والذي فسره البعض بأنه دعوة لإلغاء الإجازات.

وقال حسين في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك: "جمهوري الحبيب.. كل سنة وأنتم طيبين وبخير.. بناء على طلبكم.. والناس اللي طلبت تفسير لموضوع إني بطالب بإلغاء الإجازات في الأعياد.. الكلام ده طبعا غير حقيقي بالمرة.. أنا زيكم بحب الأجازة وبحب زيكم اشتغل بإخلاص زي كل واحد في مجاله".

وواصل قائلا: "الإجازة دي نعمة من ربنا نشحن من خلالها قوتنا لمواصلة مشوار الحياة.. كل الموضوع إني اتمنيت إن أعياد مصر وأفراحها تزيد وتكتر وساعتها مش لازم ناخد الأعياد الجديدة دى كلها إجازة.. لكني لم أقصد أبدا إلغاء الإجازات الرسمية".

وتابع: "وعلى فكرة إحنا بنحب الأجازة علشان بنشتغل.. أي حد جرب قلة الشغل مش هيحب الإجازة.. الشغل نعمة ربنا يديمها علينا ويعين كل واحد على حاله ويكرمنا جميعا ويرزقنا الخير.. يارب حياتكم تكون كلها أعياد وفرحة".

وكان الفنان سامح حسين، قد قال خلال تقديمه إحدى فقرات احتفالية عيد الفطر المبارك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الاثنين: «ربنا خلقنا كده بنحب الضحك والفرحة، والعيد فرحة، ويارب يكتر أفراحنا وأعيادنا.. بس مش ضروري ناخد كل الأعياد دي إجازات إحنا ورانا شغل كتير أوي أوي أوي».