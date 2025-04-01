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قالت الرئاسة السورية، الثلاثاء، إن الرئيس السوري أحمد الشرع، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وأضافت الرئاسة، أن الشرع والسوداني شددا على أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، وتطرقا لملف أمن الحدود والتعاون في مكافحة المخدرات، وفقاً لشبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وشدد الشرع على احترامه لسيادة العراق وحرصه على عدم التدخل في شؤونه الداخلية، فيما أكد السوداني على موقفه الداعم لسوريا.

جدير بالذكر أن الشرع لم يتلق تهنئة رسمية من العراق بعد توليه منصب الرئيس السوري.

وفي منتصف مارس زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني العراق والتقى نظيره فؤاد حسين، وكانت تلك أول زيارة لمسئول سوري للعراق بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.