الوداد يعلن التعاقد مع السومة

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انضم المهاجم السوري المخضرم عمر السومة إلى الوداد البيضاوي المغربي بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر، وفقا لما أعلنه النادي صباح السبت.

وبهذا غاب السومة، القادم من العروبة السعودي، عن قائمة الوداد في المباراة التي خسرها الفريق أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 0-2 في الجولة الأولى.

وقبل مواجهة يوفنتوس الإيطالي (الأحد) في الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال الأندية أكد الوداد عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي تعاقده مع السومة وانضمامه للفريق.

ويُنتظر أن يشارك السومة (36 عاما) مع الفريق في مواجهتي يوفنتوس والعين الإماراتي ضمن منافسات المجموعة السابعة.