اليمن: وفاة 6 أشخاص بسبب سيول الأمطار بمحافظة شبوة

أعلنت السلطة المحلية في محافظة شبوة، شرقي اليمن، اليوم الإثنين، وفاة ستة أشخاص جراء تدفق السيول بسبب سقوط الأمطار الغزيرة.

وقال مكتب الإعلام بمحافظة شبوة في بيان، "إن المحافظة تشهد منذ منتصف الشهر الجاري موجة أمطار غزيرة رافقتها سيول جارفة، كان أشدها مساء الأمس وصباح اليوم الإثنين، حيث تدفقت السيول في عدد من الأودية الرئيسة، أبرزها أودية بيحان، جردان، عرماء، وخورة".

وسجلت المحافظة، وفقا للبيان وفاة ستة أشخاص في مديريات بيحان وعسيلان والطلح، فضلا عن جرف أكثر من ثلاث عربات وتضرر طرقات وشبكات الكهرباء، وممتلكات خاصة وأراضٍ زراعية.

وجاء في البيان أن محافظ شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، "وجه الجهات المختصة بسرعة متابعة ورصد الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول في مختلف المديريات، ورفع تقارير عاجلة ودقيقة حول الموقف لاتخاذ المعالجات اللازمة في أقرب وقت".

وجدد مركز الإنذار المبكر تذكير المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من استمرار الحالة الجوية المصحوبة بأمطار غزيرة وجريان السيول في عدد من المحافظات، من بينها شبوة"، محذرا من "التواجد في بطون الأودية أو المجازفة بعبور الطرقات أثناء تدفق السيول".

ومنذ منتصف الشهر الماضي، تشهد محافظات يمنية عديدة، سقوط أمطار غزيرة، تسببت السيول الجارفة منها بوقوع خسائر مادية وبشرية.

وتعاني البنية التحتية للبلاد من ضعف كبير جراء الحرب التي تشهدها منذ أكثر من عشر سنوات.