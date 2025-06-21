ترامب يمهل إيران أسبوعين للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيمهل إيران أسبوعين للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وقال ترامب، في تصريحات مصورة: "سنتحدث مع إيران وسنرى ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك"، مؤكدا أنه لا يمكن حسم قراره بشأن إيران الآن.

وأفاد بأن إيران لا تريد الحديث مع أوروبا بل مع الولايات المتحدة، مجددا تأكيده على أن طهران كانت على بعد أسابيع من امتلاك سلاح نووي، مستبعدا مطالبة إسرائيل بوقف الغارات الجوية على إيران الآن.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه قد يدعم وقفا لإطلاق النار بين إيران والكيان الإسرائيلي حسب ما تسمح به الظروف، معتبرا أن مدة أسبوعين هي الوقت المناسب لرؤية ما إذا كان الإيرانيون سيعودون إلى رشدهم، وفق تعبيره.

وكان ترامب قد صرح أمس الأول الخميس، بأنه سيحسم قراره بخصوص مشاركة بلاده في العمليات التي تشنها إسرائيل على إيران بعد أسبوعين.