فتح باب انتقال ليفاندوفسكي إلى الدوري السعودي

ألمحت وكالة روبيرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة الإسباني إلى احتمالية انتقاله إلى أحد فرق الدوري السعودي الممتاز، خلال الفترة القادمة.

وذكرت وكالة جول انترناشيونال في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية السعودية: "لا توجد أي أحاديث في الوقت الجاري بين مفاوضي الدوري السعودي الممتاز، وليفاندوفسكي".

وأضافت وكالة المهاجم البولندي: "من الممكن أن تحدث مفاوضات من الدوري السعودي مع روبيرت ليفاندوفسكي، ويشهد الدوري السعودي انضمام اللاعب إلى أحد فرقه الموسم القادم".

وأشارت صحيفة الرياضية إلى أن الوكالة لم تتطرَّق إلى تجديد عقد ليفاندوفسكي مع نادي برشلونة، والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم بعد ثلاثة مواسم كاملة في صفوف الفريق الكتالوني.

وخاض روبيرت ليفاندوفسكي 147 مباراة مع نادي برشلونة، أحرز خلالهم 101 هدفًا، وصنع 20 آخرين، وتُوج في الموسم الماضي ببطولات الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، والسوبر الإسباني.