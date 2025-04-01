تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال مارس الماضي بسبب تباطؤ نمو أسعار الخدمات، مما يعزز الدعوات إلى خفض أسعار الفائدة الأوروبية.

وارتفع المؤشر الموحد لأسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 2ر2% سنويا خلال الشهر الماضي، مقابل ارتفاعه بنسبة 3ر2% خلال فبراير، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء والكحوليات والتبغ إلى 4ر2% مقابل 6ر2% خلال فبراير، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع التضخم الأساسي إلى 5ر2% فقط.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار الغذاء في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 9ر2% خلال الشهر الماضي مقابل 7ر2% خلال الشهر السابق. وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 7ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 2ر0% خلال فبراير.

في الوقت نفسه تراجع معدل ارتفاع أسعار الخدمات في منطقة اليورو إلى 4ر3% خلال الشهر الماضي مقابل 7ر3% خلال الشهر السابق. وارتفعت أسعار السلع الصناعية غير منتجات الطاقة بنسبة 6ر0% وهي نفس النسبة المسجلة في الشهر السابق.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر0%. ومن المقرر نشر البيانات النهائية للتضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي يوم 16 أبريل.

وقال جاك ألين-رينولدز، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، إن البيانات الأخيرة للتضخم تدعم الأصوات التي تطالب البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مجددًا خلال اجتماع مجلس محافظي البنك لمراجعة السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، حيث انخفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5ر2%، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط 2023.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس انخفاض معدل التضخم في ألمانيا ،أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وأوروبا، بواقع 1ر0 نقطة مئوية، لتصل نسبته إلى 2ر2% خلال شهر مارس.

وأظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، تسجيل انخفاض طفيف في معدل التضخم عن المستوى الذي كان تم تسجيله في يناير وفبراير الماضيين، والبالغ 3ر2%.

في المقابل ارتفع معدل التضخم في إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى 1ر2% خلال الشهر الماضي مقابل 7ر1% خلال الشهر السابق.

كما أظهرت بيانات منفصلة تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو خلال فبراير إلى 1ر6% مقابل 2ر6% خلال يناير، 5ر6% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وتراجع عدد العاطلين في المنطقة خلال فبراير بمقدار 70 ألف عاطل ليصل إلى 58ر10 مليون عاطل.

في المقابل ارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى 2ر14% خلال فبراير مقابل 1ر14% يناير.