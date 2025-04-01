روسيا: تسوية الأزمة الأوكرانية أمر معقد للغاية رغم المشاورات

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فيما تسعى واشنطن لإنهاء النزاع في أوكرانيا، شددت روسيا على تعقيد الوضع الراهن.

وأعلنت الرئاسة الروسية، أن موسكو تواصل الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

وأضاف الكرملين، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه رغم المباحثات فإن الموضوع لا يزال معقداً للغاية، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

وحول تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن العقوبات على النفط الروسي، قال الكرملين: نستمر بالتواصل مع واشنطن.

جاء هذا بعدما رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطة أمريكية أوكرانية مشتركة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً.

وكانت روسيا اقترحت، الجمعة، أن يتنحى الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي في إطار عملية السلام.

ورغم ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق أنه واثق من أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سينفذ حصته من الاتفاق الرامي لإرساء هدنة في أوكرانيا.

وقال ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض: أريد التأكد من أنه سيفي بالتزاماته. أعتقد أنه سيفي بما قاله لي، وأعتقد أنه سينفّذ حصته من الاتفاق الآن.