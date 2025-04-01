لوبان تصف حظر ترشحها في الانتخابات الفرنسية بأنه قنبلة نووية سياسية

وصفت مارين لوبان، زعيمة اليمين القومي المتطرف في فرنسا، فرض المحكمة قرار حظر يمنعها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمسة أعوام، بأنه هجوم ذو دوافع سياسية من جانب خصومها.

وقالت لوبان في باريس، اليوم الثلاثاء: "لقد قامت المؤسسة الحاكمة بإلقاء قنبلة نووية. إذا كانوا يلجأون إلى مثل هذه الإجراءات المتطرفة، فإنه لأننا على وشك الفوز"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

واتهمت زعيمة اليمين القومي المتطرف منافسيها بتكثيف جهودهم بعد فشل المحاولات السابقة لتقويض سمعتها. ويشار إلى أن لوبان كان ينظر إليها بوصفها المرشحة الأوفر حظا في السباق لخلافة رئيس البلاد إيمانويل ماكرون، الذي لا يحق له الترشح لفترة ولاية ثالثة.

وأدانت المحكمة لوبان (56 عاما) باختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي، وحكم عليها أمس الاثنين بحظر الترشح لأي منصب عام لمدة خمسة أعوام. ويدخل الحكم حيز التنفيذ بأثر فوري.

وصدر حكم ضد لوبان بالسجن أربعة أعوام، لكنه لن يبدأ إلا بعد عدم تبقي أي وسائل قضائية أخرى. وسيفرض عليها وضع سوار إلكتروني على كاحلها لسنتين، فيما تم وقف تنفيذ عقوبة الحبس لسنتين أخريين.

وذكرت لوبان أنها ستواصل الكفاح: "إن هذا الأمر يتعلق بالدفاع عن الشعب الفرنسي، الذي يحظى بالحق في اختيار قادته، وبحماية أمة تتعثر".

وتعهدت بالطعن على حكم المحكمة التي وصفته بأنه "جنوني".

وحث جوردان براديلا، رئيس حزب التجمع الوطني وتلميذها السياسي، أنصارها على مقاومة ما وصفه بظلم جسيم "بسلمية وديمقراطية".