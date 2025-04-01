شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، غارة على الضاحية الجنوبية في بيروت، قائلا إنه استهدف فيها "عنصرا من حزب الله"، وتبع ذلك إدانات رسمية لبنانية للهجوم.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانا قال فيه، إن طائراته الحربية شنت غارة على الضاحية الجنوبية، ضد أحد عناصر الحزب المصنف إرهابيا في الولايات المتحدة ودول أخرى، "كان يوجّه عناصر من حركة حماس، وساهم في التخطيط لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة ضد إسرائيليين"، بحسب تعبيره.

من جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، إن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص بينهم امرأة، وإصابة 7 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة.

وقال مصدر أمني لبناني لقناة الحرة الأمريكية، إن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت مبنى في الضاحية، مما أدى إلى تدمير الطوابق الثلاثة العلوية منه.

وفرض الجيش اللبناني طوقًا أمنيًا حول موقع الغارة، فيما دخلت قوة من مخابرات الجيش لمعاينة المكان. ولا تزال عمليات المسح والبحث في المبنى المستهدف مستمرة.

وأدان الرئيس اللبناني جوزيف عون، الغارة الإسرائيلية، قائلا إنها "اعتداء خطير يشكّل إنذارا حول النيات المبيتة ضد لبنان"، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأضاف أن "التمادي الإسرائيلي في عدوانيته يستدعي تكثيف الجهود مع أصدقاء لبنان في العالم، لحشد الدعم من أجل حماية السيادة اللبنانية ومنع الانتهاكات الخارجية، أو التحركات الداخلية التي توفر ذرائع للاعتداء".

وأكد عون، أن الرد يجب أن يكون بـ"مزيد من الوحدة الوطنية خلف الأهداف التي يجمع عليها اللبنانيون، كما وردت في خطاب القسم وبيان الحكومة"، مشددًا على التعاون مع رئيس الحكومة لـ"استثمار الفرصة الاستثنائية المتاحة لإنقاذ لبنان".

وتزايدت المؤشرات في الآونة الأخيرة على هشاشة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، فقد أرجأت إسرائيل ما وعدت به من انسحاب قواتها في يناير، وأعلنت في مارس أنها اعترضت صواريخ أُطلقت من لبنان، وأن ذلك دفعها إلى قصف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوبي لبنان.

ونفى حزب الله أي تورط له في إطلاق الصواريخ. وألقت السلطات اللبنانية القبض على عدة أشخاص متهمين بالتورط في إطلاق صواريخ نحو إسرائيل، وفق بيان رسمي الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن إسرائيل تدافع عن نفسها ضد هجمات صاروخية انطلقت من لبنان، وإن واشنطن تحمل "الإرهابيين" مسئولية استئناف الأعمال القتالية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عبر البريد الإلكتروني: "استؤنفت الأعمال القتالية لأن الإرهابيين أطلقوا صواريخ على إسرائيل من لبنان"، مضيفا أن واشنطن تدعم رد إسرائيل، بحسب قوله.