إندونيسيا واليابان تتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية

اتفق الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي على قيادة بلديهما نحو شراكة استراتيجية أقوى، ولعب دور فاعل في دعم الاستقرار والسلام العالميين.

وجاء هذا التعهد المشترك خلال الاجتماع الثنائي الذي عقد اليوم الثلاثاء في قصر أكاساكا بطوكيو، وفقا لبيان رسمي في جاكرتا، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية.

وقال برابوو "أعلنت الأطراف عن اتفاق بين اليابان وإندونيسيا لبذل جهود حثيثة لإقناع الأطراف المتحاربة بالسعي نحو خفض التصعيد. وإذا لزم الأمر، فنحن على استعداد للعمل كوسيط لتسهيل الإجراءات الموجهة نحو التهدئة والسلام".