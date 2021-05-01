الرئيس الصومالي يعلن تولي رئيس الوزراء مهمة تأمين الانتخابات

استعرض الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، أمام نواب مجلس الشعب الصومالي، عددا من القضايا الهامة أبرزها اخر التطورات والأوضاع التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن، وكذلك ملف عملية الانتخابات.

وأعلن الرئيس الصومالي، خلال كلمته في مجلس النواب اليوم السبت، بما أفادت وكالة الأنباء الصومالية - أن الحكومة الفيدرالية الصومالية برئاسة رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ستتولى مهمة إدارة وأمن عملية الاتنخابات، مشيرا لضرورة استمرار المفاوضات بشأن الانتخابات والعودة الى اتفاق الـ17 سبتمبر لعام 2020 الموقع بين قادة الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء.

وفي سياق متصل، صوت أعضاء مجلس الشعب الفيدرالي لصالح العودة إلى إتفاقية 17 سبتمبر التي وافقت عليها الحكومة الفيدرالية وحكومات الأعضاء بأغلبية ساحقة.