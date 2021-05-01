 الجيش الجزائري يلقي القبض على إرهابي مطلوب جنوبي البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الجزائري يلقي القبض على إرهابي مطلوب جنوبي البلاد

أ ش أ
نشر في: السبت 1 مايو 2021 - 6:27 م | آخر تحديث: السبت 1 مايو 2021 - 6:27 م

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، القبض على إرهابي مطلوب بولاية تمنراست جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، ألقت الأجهزة الأمنية لوزارة الدفاع الوطني بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة أمس القبض على إرهابي كان ينشط ضمن إحدى التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل".

وأضاف البيان أن الإرهابي اسمه أ. ملوكي، وقد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي لتؤكد يقظة وعزم قوات الجيش على تعقب المجرمين في كافة أنحاء البلاد، وقطع دابر كل أشكال الدعم للجماعات الإرهابية.

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