الشرطة الفرنسية: اشتباكات واعتقالات في مظاهرات عيد العمال في باريس



اشتبكت الشرطة الفرنسية مع متظاهرين في التجمعات الجماهيرية التقليدية في عيد العمال في باريس اليوم الأحد، مع تحطيم نوافذ وإلحاق أضرار بمؤسسات تجارية .



واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، بعد أن ألحق محتجون أضرارا بفروع شركة تأمين ومنفذ لماكدونالدز وبنوك. كما حاول أشخاص ملثمين إقامة حاجز.



ووفقا لتقارير، انضم عشرات الآلاف إلى مسيرات عيد العمال على مستوى البلاد.



وندد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على تويتر بأعمال الشغب، واصفا العنف بالسلوك غير المقبول. وقال إنه تم إلقاء القبض على 29 شخصا في باريس وحدها بحلول المساء.



وركزت مظاهرات هذا العام على إصلاحات نظام المعاشات المزمعة من جانب الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي أراد في الأصل زيادة سن التقاعد من 62 إلى 65 عاما، ولم يستبعد مؤخرا أن يصل إلى 64 عاما.