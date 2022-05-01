انهيار جزئي لجسر سكك حديدية روسي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا

انهار جسر للسكك الحديدية بشكل جزئي في منطقة كورسك غربي روسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وكتب حاكم كورسك، رومان ستاروفويت، على تليجرام اليوم الأحد أن خبراء الجهات المختصة يحققون لمعرفة سبب الحادث، مضيفا أن الإنهيار لم يسفر عن إصابة أي أشخاص.

وتشترك مقاطعة سودجا، التي يربط فيها الجسر بين بلدة تحمل الاسم نفسه وبين قرية سوسنوفي بور، في الحدود مع منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا، والتي انسحبت منها القوات الروسية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك صلة بين انهيار الجسر وبين الغزو الروسي لأوكرانيا.

واتهمت روسيا أوكرانيا بشكل متكرر بمهاجمة أراضيها، وبينما استهدفت انفجارات مواقع صناعية وعسكرية روسية في الأسابيع الماضية، لم يتضح مصدر الهجمات.