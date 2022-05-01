إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي في أبو النمرس

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أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية امن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي ووجود مصابين بمدخل قرية دهشور بدائرة مركز شرطة ابو النمرس، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في إنقلاب السيارة وإصابة 3 أشخاص مستقلي السيارة، ونقل المصابين إلى مستشفى أبو النمرس، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.