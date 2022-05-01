مصرع شخص صعقا بالكهرباء داخل محل تجاري بالعياط

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لقي أحد الأشخاص مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل محل تجاري، بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقى مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد باستقبال أحد الأشخاص جثة هامدة وادعاء تعرض لصعق كهربائي ومقيم بقرية منشأة فاضل بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد المتوفي داخل محل تجاري ملكه تعرض لصعق كهربائي من أحد الأجهزة بالمحل ولا شبهة جنائية في الواقعة، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.