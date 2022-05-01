رئيس تونس: تشكيل لجنة للإعداد لجمهورية جديدة يتم الاستفتاء على نتائج عملها 25 يوليو

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تشكيل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودة، وتشكيل هيئتان داخل هذه اللجنة العليا إحداهما للحوار ولكن ليس مع من هم يعملون ضد الوطن، وبعدها يتم عرض ما تم الاتفاق عليه للاستفتاء في الخامس والعشرين من يوليو المقبل.

وقال سعيد، في كلمة ألقاها اليوم للشعب التونسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، إن هذا الأمر لن يكون كالحوارات السابقة بل سيكون مفتوحا لمن انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التى بدأت في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، ولكن لن تكون مفتوحة لمن تنكروا للشعب التونسي.

وقدم التهنئة لجميع العمال في كافة مواقع العمل والانتاج بمناسبة عيد العمال الذين يتزامن اليوم مع آخر أيام شهر رمضان المعظم، مؤكدا أن العمل حق وليس استعباد ولا بد أن يتوفر للجميع على قدم المساواة وأن يحفظ كرامة الإنسان وهو ماطالب به التونسيون والتونسيات، وأننا نستحضر العبر من شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، ونحن نستشرف مستقبل تونس.

وأضاف: لقد عرفت تونس خلال الشهر المعظم صعوبات مألوفة في مثل هذه المناسبات بعضها طبيعي والآخر مفتعل، وأخرى نتيجة لأسباب خارجية كجائحة كوفيد 19، والحرب في أوكرانيا، بل نتيجة دخول العالم بأسره مرحلة جديدة من تاريخه، وتقتضي المسئولية التاريخية التى نتحملها أن نواجه هذه الصعوبات مجتمعة، وهو ما دفعنا لمقاومة كل هذه الصعوبات الطبيعي منها او المفتعل.

وتابع أن هناك قوى كانت تسعى لتعقيد الأمور لأهداف معلومة وهي تدعو إلى ضرب الدولة وكانت هذه القوى تختلق الأزمة تلو الأخرى؛ لأن خطاب الأزمات هو اداة من أدوات العبث واسقاط الدولة، فضلا عن البكاء على الديمقراطية في حين أنهم يحاولون اغتيالها بكل الطرق، ويتباكون على الثورة وقد حاولوا منذ الأيام الأولى تغيير مسارها بل واغتيالها وهم من ألد أعداء الديمقراطية وأكثر الناس خوفا من سيادة الشعب والسيادة الوطنية.

ونوه بأن تونس تخوض حرب استنزاف في هذه الفترة من تاريخها العزيز ولكن ستنتصر ولن يقدروا على استنزافنا مهما فعلوا، ولن نتأخر عنها بل عملنا باحترام كامل للشرعية والمشروعية الشعبية التى يهابونها لأنهم يعلمون جيدا أن قاعدتهم الشعبية مفقودة، فقد حاولوا بكل الوسائل ضرب الاستشارة الشعبية، حيث تعرض الموقع لنحو 120 ألف هجوم من الداخل والخارج، ولكنها أوضحت المطالب الشعبية، ومن مظاهر وطنيتهم المزعومة الارتماء في أحضان الخارج لتقليب الخارج على الوطن.

وأوضح أنه حان الوقت لوضع حدا لمعاناة الشعب التونسي، موضحا أنه عاهد الشعب التونسي العظيم وأن العهد مسئولية، وأنه لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف مع من خربوا البلاد وليعتبر هؤلاء أنفسهم من الماضي ولا عودة إلى الخلف، وأنه على يقين أن إرادة الشعب هي التي ستنتصر، وأن التاريخ لا خير فيه إذا كان سيعيد نفسه، والمستقبل لا أفق فيه إذا كان من صنعه أو يريد صنعه يقف في نفس المكان ويريد العودة إلى الوراء.