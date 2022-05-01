الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عشرة فلسطينيين من أنحاء مُتفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عشرة مواطنين فلسطينيين، خلال حملة مُداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، في تصريحات لها، إنه تم اعتقال 6 أشخاص من محافظة "جنين" الواقعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، من بينهم أسير محرر، فيما تم اعتقال ثلاثة آخرين من مخيم "الجلزون" الواقع شمال محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة، ومن بين المعتقلين أسير محرر يبلغ من العمر 64 عامًا.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات اندلعت خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم وهو ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي في بطنه، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى، فيما أصيب أربعة بما يعرف برصاص "التوتو" في الأطراف السفلية.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية سالم في شرق محافظة "نابلس" الواقعة في شمال الضفة واعتقلت مواطنًا بعد تفتيش منزله، كما اقتحمت قوات أخرى مُخيم "بلاطة" بالمحافظة المذكورة إلا أنه لم يبلغ عن اعتقالات هناك.