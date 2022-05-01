الأهلي يتعاقد مع هالة الشعراوي لتدعيم سيدات السلة

أنهى خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إجراءات التعاقد مع هالة الشعراوي، لتدعيم صفوف فريق السلة، استعدادا للموسم الجديد.

ووقعت اللاعبة على عقود انتقالها للقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم، بداية من الموسم الجديد؛ حيث تجيد اللعب في مركز 4، وذلك في صفقة انتقال حر، عقب إنتهاء عقدها مع نادي سبورتنج.

وتوجت الشعراوي، هذا الموسم بالثلاثية المحلية الدوري وكأس مصر وكأس السوبر، مع فريق سبورتنج، في واحدة من المواسم القوية التي قدمتها اللاعبة.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوف الفريق بشكل جيد، قبل انطلاق الموسم الجديد، من أجل العودة لمنصات التتويج سريعا، بعد الخروج من الموسم الحالي بدون أي بطولة.