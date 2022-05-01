أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، أن إيرادات في شهر أبريل بلغت 10.55 مليار دولار.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام خلال الشهر الماضي بلغ 101 مليون و390 ألفا و662 برميلا.

وأضافت أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليونا و100 ألف و42 برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و991 ألفا و60 برميلا.

وأشارت إلى أن معدل الكميات اليومية بلغ 3 ملايين و380 ألف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 104 دولارات.