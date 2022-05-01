صحة المنيا: استمرار رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والمنشآت الصحية حتى انتهاء عيد الفطر

وجه اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية الصحة، باستمرار حالة رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والمنشآت الصحية حتى انتهاء الاحتفال بعيد الفطر المبارك ، والتي بدأت منذ أعياد القيامه وشم النسيم.

ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، استمرار حالة رفع درجة الاستعداد بمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى محافظة المنيا حتى انتهاء احتفالات عيد الفطر المبارك والتي بدأت منذ بداية الاحتفال بعيد القيامة المجيد وعيد الربيع وعيد تحرير سيناء.

وأكد وكيل الوزارة، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات ومنع الإجازات بالمستشفيات طوال فترة الاحتفالات.

ووجه بتكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة من المحلات والمطاعم والمخابز والمجازر وثلاجات حفظ الأغذية وأخذ عينات الأغذية باستمرار من تلك المنافذ، والتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وناشد وكيل وزارة الصحة، المواطنين، بتجنب التجمعات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة ومنع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقة.