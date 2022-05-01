كوريا الجنوبية تسجل عجزا في الميزان التجاري في أبريل مع ارتفاع أسعار الوقود

سجلت كوريا الجنوبية عجزا مرة أخرى في الميزان التجاري في شهر أبريل بسبب ارتفاع أسعار الوقود، على الرغم من زيادة الصادرات مقارنة مع العام الماضي.

أعلنت عن ذلك وزارة الصناعة والتجارة والطاقة، في احصائياتها الشهرية الصادرة اليوم الأحد، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأظهرت الإحصائيات أن حجم الصادرات الكورية ارتفع بنسبة 6ر12% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حيث وصلت إلى 69ر57 مليار دولار، وزاد حجم الواردات بنسبة 6ر18 % لتصل إلى 350ر60 مليار دولار.

وبذلك بلغ حجم العجز في الميزان التجاري 66ر2 مليار دولار.

ويعزى السبب في العجز في شهر نيسان/أبريل للشهر الثاني على التوالي بعد آذار/مارس إلى ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم.

وزادت قيمة الواردات من الوقود، وعلى رأسها النفط الخام والغاز والفحم، إلى 81ر14 مليار دولار، أي ضعف الحجم المسجل في شهر نيسان/أبريل من العام الماضي، وهو 72ر7 مليار دولار.