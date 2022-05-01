

تعهد وزير الداخلية الباكستاني، رانا سناء الله، بالقبض على رئيس الوزراء المقال عمران خان، متهما إياه بالتحريض ضد وفد رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف، خلال زيارة الأخير للأراضي المقدسة في السعودية.

ونقلت قناة «جيو تي في» المحلية عن سناء الله، قوله إنّه تعهد بـ" القبض على عمران خان في قضية تتعلق بأعمال الشغب والتحريض ضد رئيس الوزراء شهباز شريف والوفد المرافق له خلال وجودهم في السعودية منذ أيام".

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهبار شريف قد زار السعودية من 27 إلى 29 أبريل الماضي، وأدى مناسك العمرة.

وردد بعض الزائرين الباكستانيين للحرم الذين يزعم أنهم مؤيدون لخان هتافات مناهضة لوفد شريف داخل المسجد النبوي.

وانتشرت على مواقع التواصل مقاطع مصورة توثق الهتافات ضد شريف ووفده في الحرم النبوي.<

هجوم والفاظ وتعديات واسعة لإثارة الشغب من باكستانيين في المسجد النبوي بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الباكستاني / ميان محمد شهباز شريف#باكستان#السعودية pic.twitter.com/eap69a8upD — خالد (@khalidatalah) April 30, 2022

/>من جانبه، وصف خان حادثة المسجد النبوي بأنها «رد فعل الشعب»، وأضاف: «نحن لا نطلب من الناس أن يتظاهروا، هؤلاء من العامة وعبروا عن احتجاجهم لأنهم يعانون الألم والغضب، ومع ذلك، يمكنني أن أتحدى أنهم (وفد شريف) لن يتمكنوا من إظهار وجوههم في أي مكان عام».

وكان البرلمان الباكستاني قد أطاح بخان في تصويت حجب الثقة، في أبريل الماضي بأغلبية 174 صوتا. وانتخب المشرعون، زعيم المعارضة شهباز شريف من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية رئيسا جديدا للوزراء.

واندلعت موجة من الاحتجاجات في البلاد، حيث شارك الآلاف في مسيرات دعم خان وحزبه، الذي اتهم الولايات المتحدة بأنها مولت إجراءات المعارضة للتصويت على حجب الثقة عن حكومته.