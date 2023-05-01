أبطال فيلم «بعد الشر» لـ«الشروق»: الفيلم وجبة كوميدية متكاملة الأركان

على ربيع: لا أشغل نفسى بالمنافسة على الإيرادات.. وأوس أوس: أقدم شكلا غير معتاد.. ورنا رئيس: «بعد الشر» أول تجربة سينمائية لى وأتمنى النجاح

يشهد سباق موسم عيد الفطر السينمائى تجربة كوميدية جديدة بفيلم «بعد الشر» بطولة على ربيع وأوس أوس، وبيومى فؤاد، وعمرو عبدالجليل، ورنا رئيس، من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

أحداث العمل تدور حول «سولى» الذى يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقا فى علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش.

«الشروق» التقت أبطال الفيلم الذين تحدثوا عن طبيعة شخصياتهم، وكواليس التصوير، والرسائل التى يريد توصيلها للجماهير فى التقرير التالى.

قال الفنان على ربيع أتوقع نجاح فيلم «بعد الشر» بسبب اعتماده على كوميديا الموقف وايضا يناسب جميع الفئات العمرية، كما انه يحمل ايضا بعض الرسائل الهامة للشباب وهى عدم الاستهتار بمشاعر الاخرين، متمنيا ان ينال العمل اعجاب الجمهور بشكل كبير.

وكشف ربيع عن شخصيته حيث انه يقدم سولى أبولبن وهو شاب يعشق البنات هو وصديقه وذلك يسبب له الكثير من المشكلات، حتى يقع فى حب فتاة تغير مسار حياته إلى الافضل، وعن المنافسة مع الافلام الاخرى قال: هذا شىء لا يشغلنى على الاطلاق ولا افكر به فأنا اعمل بأقصى جهدى لإخراج عمل فنى متكامل الاركان يستمتع به الجمهور وتملأ وجهه الابتسامة، والإيردات شىء مهم جدا ولكن لا اشغل بالى به واتمنى النجاح للجميع الزملاء المشاركين بأفلام اخرى فى هذا الموسم.

وتحدث محمد اسامة الشهير بأوس أوس، عن الفيلم قائلا: وجبة كوميديا دسمة، وستشاهدونى بشكل مختلف عن كل ما قدمته من قبل، مشيرا إلى أن المخرج أحمد عبدالوهاب غير جلده الفنى تماما فى هذا العمل.

وعن شخصيته فى الفيلم قال أجسد شخصية صديق سولى أبولبن ويبحث عن العلاقات الغرامية مع صديقه ويقرر التوبة عن ذلك، ولكن تواجهه الكثير من المواقف الصعبة والمضحكة فى نفس الوقت وأتمنى ان ينال العمل اعجاب الجميع.

وأعرب الفنان بيومى فؤاد عن سعادته الكبيرة للمشاركة فى فيلم «بعد الشر» مشير إلى أنه يحمل كوميديا مختلفة تماما عن المعتاد، والكواليس كانت خفيفة على القلب وذلك سيظهر على الشاشة للجمهور، وهو فيلم يصلح للعائلة والاطفال بشكل كبير، والجميع بذل مجهودا جبارا لإخراجه بشكل يليق بالجمهور.

وأضافت الفنانة رنا رئيس: فيلم «بعد الشر» يعتبر اول تجربة سينمائية بالنسبة لى وهذا شىء مرعب، ولكنى بذلت مجهودا غير طبيعى لأظهر بشكل جيد ومناسب، وساعدنى على هذا كل نجوم العمل الكبار الموهوبين، وأتوقع انه سيحقق نجاحا كبيرا وذلك لأنه عمل فنى متكامل الاركان لا ينقصه شىء.

وقالت: أقدم شخصية فى عمل وإذا حققت نجاحا مع الجمهور فأنا سأكون سعيدة للغاية ولكن الايرادات لا اهتم بها.

وأشارت الفنانة ميرنا نورالدين إلى ان تجربة «بعد الشر» جديدة وليست معتادة على الجمهور، وجميع النجوم المشاركين فى العمل يقدمون ادوارهم بشكل كوميدى رائع، وقالت إنها تجسد شخصية مريم حبيبة سولى أبولبن الذى يقدمه على ربيع، وهى شخصية جديدة لم تقدمها من قبل ومليئة بالتفاصيل الممتعة متمنية أن تنال اعجاب المشاهدين.

فيلم «بعد الشر» تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد وإخراج أحمد عبدالوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نورالدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبدالجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، وألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.