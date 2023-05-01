رئيس مجلس النواب الأمريكي: الكونجرس سيمول المساعدات الأمنية الإسرائيلية بالكامل

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قال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي أمام البرلمان الإسرائيلي اليوم الاثنين: "طالما أنني رئيس المجلس ستواصل أمريكا دعم التمويل الكامل للمساعدات الأمنية لإسرائيل"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن مكارثي قوله إن الكونجرس مستعد للعمل مع إسرائيل لتوسيع نطاق ما يسمى بالاتفاقيات الإبراهيمية.

وقال مكارثي أيضا إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تظل "حازمة" تجاه الحيلولة دون حصول إيران على سلاح نووي إلى الأبد.

يشار إلى أن مشروع القانون الحالي للإنفاق في الولايات المتحدة يتضمن تخصيص ما إجماليه 3ر3 مليار دولار لصالح المساعدات الأمنية لإسرائيل في السنة المالية 2023.