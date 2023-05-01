مؤتمر صحفي الخميس للإعلان عن تأسيس شعبة القلب الرياضي بالجمعية المصرية للقلب

نظراً لما أصبح يحظى به علم طب القلب الرياضي من أهمية كبرى خاصة مع تعرض عدد من الرياضيين المحترفين لأزمات قلبية في عديد من ملاعب العالم .. تم الاتفاق على إطلاق شعبة القلب الرياضي في الجمعية المصرية للقلب لتكون الشعبة الاولى من نوعها في المنطقة العربية والقارة الأفريقية .

و تتولى الشعبة من خلال اعضائها متابعة التطور العلمي في هذا الجانب و تقديم أحدث ما وصل إليه العلم من أبحاث وأجهزة ونصائح طبية في هذا الجانب سواء للرياضيين المحترفين او الممارسين بشكل عام لتوفير الوقاية من الازمات القلبية التي قد لا يتوقعها بعض من يمارسون الرياضة .

وبمناسبة إطلاق الشعبة تعقد الجمعية المصرية للقلب مؤتمراً صحفياً

بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور اسلام شوقي رئيس الجمعية المصرية للقلب

والدكتور حازم خميس مدير مستشفى وادي النيل ورئيس الشعبة والدكتور أحمد اشرف عيسى الأمين العام للشعبة و عدد كبير من العلماء والأطباء في مجال القلب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلام الرياضي .

ويبدأ المؤتمر يوم الخميس المقبل في العاشرة صباحاً بفندق تريومف بالتجمع الخامس.