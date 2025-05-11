تعثر الفتح يؤجل انتقال جوميز لتدريب الأهلي

تسبب تعثر نادي الفتح في الدوري السعودي الممتاز، بالهزيمة أمام الوحدة بهدف نظيف، لتأجيل انتقال جوزيه جوميز، المدير الفني للأول إلى تدريب النادي الأهلي، خلفًا لمارسيل كولر، الذي تمت إقالته قبل حوالي أسبوعين.

وكانت إدارة الأهلي قد اتفقت مع جوزيه جوميز على فسخ تعاقده مع نادي الفتح، عند الفوز على الوحدة، والتأكد من استمرار الفريق في الدوري السعودي الممتاز بالموسم القادم، إلا أن هزيمة الفريق أدت لتأجيل تلك الخطوة، حيث مازال يحتاج فريق المدرب البرتغالي للفوز في إحدى مبارياته القادمة، أمام فرق الهلال، والنصر، وضمك.

من جهته، أكد جوزيه جوميز أنه لا يركز مع ما يتردد عن احتمالية توليه تدريب النادي الأهلي، خلال الفترة القادمة، مُشيرًا في الوقت نفسه إلى إمكانية انتقاله للأحمر في الفترة القادمة.

وقال جوزيه جوميز في تصريحات لقناة إم بي سي أكشن: "الانتقال لتدريب الأهلي؟ لازال لدي عقد مع نادي الفتح، وأحترم النادي هنا، وكل تركيزي الآن هنا بالكامل".

وأضاف: "ليس لدي أي تفكير في أي شيء إلا مع الفتح، لأن حال حدوث ذلك ستكون هناك مشكلة لدى النادي.. جسديًا وعقليًا ونفسيًا أنا مع الفتح في الفترة الحالية".

وتابع: "بعد الفتح سأذهب لتدريب الأهلي؟ في كرة القدم كل شيء من الوارد أن يحدث، لكنني لا أفكر في الأمر حاليًا، وكل ما أفكر فيه الآن هو مساعدة الفتح لتحقيق الهدف، لا أكثر من ذلك".

وأتم جوزيه جوميز تصريحاته قائلًا: "سنواجه الهلال ثم النصر على ملعبنا، وبعدها سنذهب لمواجهة ضمك، ستكون مباريات بالتأكيد، ولكن إن استمرينا بالعمل كما اعتدنا، فأنا أثق في تحقيق هدفنا".