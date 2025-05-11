وفد الجامعة العربية برئاسة السفير حسام زكي يتوجه إلى بغداد

يتوجه وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية، للمشاركة في أعمال القمة العربية العادية رقم ٣٤، والقمة التنموية الإقتصادية والإجتماعية الخامسة، المقرر انعقادهما في العاصمة بغداد السبت المقبل.

ويضم وفد الأمانة العامة عدد من الأمناء المساعدين، والوزراء المفوضين، فضلا عن عدد كبير من المسئولين من مختلف الإدارات المعنية.

وبدءا من صباح الغد، الإثنين تنطلق على التوالي أعمال الاجتماعات التحضيرية لكبار المسئولين و دالمندوبين الدائمين ووزراء الخارجية العرب، ومن المقرر أن يضم جدول أعمال القمة العربية العادية (قمة بغداد)، قائمة من القضايا السياسية الرئيسية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى.

وعلى صعيد آخر، تشهد العاصمة العراقية الدورة الخامسة من "القمة التنموية"، التي من المقرر أن تشهد مناقشة العديد من الملفات والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها الأمن المائي في المنطقة العربية، وإعداد الموقف العربي للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، ومسألة الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وموضوعات الأمن الغذائي، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واستكمال الاتحاد الجمركي العربي، والطاقة الشمسية، والاستثمار في الموارد البشرية، وتطوير الصحة المدرسية والجامعية، والتعليم والتمكين الاقتصادي والإجتماعي للمرأة، كعناوين تشكل موضوعات تمس المواطن العربي في حياته اليومية، وغيرها من الموضوعات الأخرى، التي تتصدر مشروع جدول أعمال القمة.