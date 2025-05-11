وزير الدفاع الروسي وحفتر يؤكدان التزامهما المتبادل لتطوير التعاون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، عقد اجتماعا مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، حيث ناقشا القضايا الراهنة للتعاون الثنائي في مجال الدفاع، وأكد الطرفان نيتهما المتبادلة لتطوير التعاون.

وقالت الدفاع، في بيان: «عقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، اجتماعا مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر. وجرى خلال المحادثات مناقشة القضايا الراهنة للتعاون الثنائي في مجال الدفاع، بالإضافة إلى الوضع العام في ليبيا».

وأضافت: «أكد الطرفان التزامهما المتبادل بتطوير التعاون بين الهيئات العسكرية في البلدين، من أجل ضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».

والأسبوع الماضي، التقى رئيس أركان الوحدات الأمنية الليبية الفريق ركن خالد حفتر، بنائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، في العاصمة الروسية موسكو.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين روسيا وليبيا، في المجالات العسكرية والأمنية، حسب بيان وصل لـ«سبوتنيك» نسخة منه.

وناقش الطرفان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، فيما أشاد المسئول الروسي بدور القوات المسلحة الليبية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن استقرار ليبيا يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.

من جهته، أكد الفريق ركن خالد حفتر، على عمق العلاقات الليبية الروسية، مشددًا على أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل الاقتصاد والتنمية، بما يخدم مصالح البلدين.