أردوغان: احتياطي النقد الأجنبي بالمركزي التركي 122 مليار دولار

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي يبلغ حاليًا 122 مليار دولار.



جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الاثنين، خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة السابعة لنقابة الموظفين الحكوميين، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.



وقال أردوغان إن حكومته ستعيد النظر في رواتب المتقاعدين ممن يتقاضون أكثر من 7500 ليرة تركية بعد الانتخابات المقبلة؛ بهدف تحسينها أكثر.



وكانت الحكومة التركية رفعت في الآونة الأخيرة أجور كافة المتقاعدين ممن كانوا يتقاضون رواتب دون 7500 ليرة، فيما لم تشمل الزيادة من كانوا يتقاضون فوق هذا الحد.



وصرح أردوغان أن حكومته ستجري زيادة على رواتب الموظفين في يوليو المقبل، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح للتضخم بسحق دخل الموظفين.



وأكد أن حكومته تستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الارتفاع المفاجئ لأسعار إيجارات المنازل في المدن الكبرى خاصة بعد زلزال 6 فبراير الماضي.



يأتي تصريح أردوغان قبل الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في الرابع عشر من الشهر الجاري، حيث سيقرر الناخبون المؤهلون في تركيا البالغ عددهم نحو 64 مليون ناخب الرئيس المقبل للبلاد وكذلك البرلمان.



ويعد كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، المنافس الأقوى للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقررة.