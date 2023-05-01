فوز عضو هيئة تدريس بالجامعة الألمانية بالقاهرة بالمركز الثاني في مسابقة جائزة الإبداع التدريسي

فازت الدكتورة نهى البسيوني وكيل كلية تكنولوجيا الإدارة للشئون الأكاديمية ورئيس قسم التسويق بالجامعة الألمانية بالقاهرة، بالمركز الثاني فى مسابقة جائزة الإبداع التدريسي الدولية المقدمة من قبل رابطة معلمي التسويق الجامعيين (ACME) و التي اقُيمت على هامش فاعليات أعمال المؤتمر السنوي الخمسين لـ ACME 2023).

وذكر بيان صادر عن الجامعة الألمانية بالقاهرة أن أعمال هذه المسابقة تهدف إلى تكريم معلمي التسويق المتميزين لمساهماتهم في ممارسات وأساليب التدريس التي تعزز تعليم الطلاب.

وقالت الدكتورة نهى البسيوني انها فازت بهذا المركز من بين الثلاثة المتأهلين للتصفيات النهائية على مستوى العالم ، وجاء الفوز نظير تقديمها طريقة مبتكرة لتدريس دورة قنوات التسويق والتوزيع و التي تعد مقررًا أساسيًا في تخصص التسويق لطلاب السنة الرابعة بالجامعة الألمانية ، وكانت مشاركتها بعنوان "المشاريع القائمة على العميل (CBPs) كأداة تعليمية تجريبية في دورات التسويق والتوزيع" ، وقد قامت البسيوني بإستعراض ذلك امام لجنة تحكيم المسابقة اونلاين .

وأوضحت البسيوني أن كل عام أكاديمي يشهد تخصيص موضوع ما يُطرح على الطلاب للعمل عليه بشكل واقعي و أبرزها العمل مع محافظات الاسكندرية و الأقصر و أسوان في مشروع الهوية البصرية ، كما تم التعاون مع شركة هنكل ، حيث نظمت الشركة مسابقتيّن عام 2018 ، 2019 قدم خلالهما الطلاب أفكار متميزة حول إستراتيجيات التوزيع والمبيعات إلى مديري التسويق بالشركة ، و جاء العمل على هذه المشاريع كمنهج فريد ومبتكر للتعلم التجريبي و يعد تجربة إيجابية للطلاب فيما يستلزمه العمل في مشروع واقعي وهم في المرحلة الدراسية الجامعية و هو ما يدلل على حرص الجامعة على تبني أساليب التدريس الحديثة لتأهيل جيل من الخريجين المسلحين بالمهارات اللازمة لأسواق العمل.

يذكر أن جمعية معلمي التسويق الجامعيين (ACME) ، إحدى الشركات التابعة لإتحاد تخصصات الأعمال (FBD) ، هي منظمة مهنية في الولايات المتحدة تأسست لتشجيع إستكشاف وتطوير ممارسات التسويق المتميزة من المنظور الأكاديمي و الممارسة التطبيقية.