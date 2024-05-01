إصابة جديدة تضرب الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري

تعرض أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلي مساء اليوم في الدوري الممتاز.

الأهلي يحل ضيفًا على الإسماعيلي في السابعة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

واشتكى أحمد عبد القادر من إصابة على مستوى العضلة الخلفية في الدقيقة 20 من عمر المباراة ليقوم الجهاز الفني باستبداله، ونزول حسين الشحات بديلًا له.

وينضم أحمد عبد القادر لمحمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الفريق، الذي يغيب بسبب إصابة في عضلة السمانة.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، برصيد 21 نقطة، جمعها الفريق من 11 مباراة فقط، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر، برصيد 19 نقطة، جمعها الفريق من 19 مباراة لعبها.