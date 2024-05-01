صرح مسئول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور إسرائيل حاليا، أنه لن يقبل إنهاء الحرب في قطاع غزة كجزء من اتفاق بشأن المحتجزين.

وقال مكتب نتنياهو للصحيفة، إن رئيس الوزراء تعهد أيضا بأن اقتحام مدينة رفح جنوب قطاع غزة سوف يحدث. وأضاف المكتب: "لا تعتمد عملية رفح على أي شيء.

رئيس الوزراء نتنياهو أوضح ذلك لوزير الخارجية بلينكن".

كان نتنياهو صرح أمس الثلاثاء خلال لقاء مع أقارب الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، وذوي الجنود القتلى: "سندخل رفح وسنقضي على كتائب حماس هناك - باتفاق بشأن الرهائن أو بدونه".