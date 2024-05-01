مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على حظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، على مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا.

وفي السابق، تمت الموافقة على هذه المبادرة من قبل مجلس النواب في الكونغرس.

وذكرت وكالة بلومبيرج الإخبارية، أن من شأن قانون حظر اليورانيوم الروسي، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع داخل المجلس، أن يمنع الواردات الروسية بعد 90 يوما من صدوره، فيما يسمح بإعفاءات مؤقتة حتى يناير 2028، ويجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن التوقيع على مشروع القانون قبل أن يصبح قانونا ملزما.

وكان البيت الأبيض قد دعا إلى فرض "حظر طويل الأمد" على الواردات الروسية وذكر في بيان، أن هذا الإجراء من أولويات الأمن القومي الأمريكي لأن الاعتماد على مصادر اليورانيوم الروسية خطر على اقتصاد البلاد والصناعة النووية المدنية التي تضررت بشكل أكبر بسبب الحرب في أوكرانيا.