أكبر سفينة حربية صينية تبدأ تجربتها البحرية الأولى في استعراض للقوة

بدأت أكبر سفينة حربية صينية والأكثر تقدما، تجربتها البحرية الأولى، مما يمهد الطريق للبلاد لتعزيز قدرة قوتها البحرية على إبراز القوة، وسط مخاوف أمريكية بشأن بسط نفوذ بكين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وذكر تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في"، أن السفينة الحربية "فوجيان" وهي ثالث حاملة طائرات صينية، اختبرت المياه اليوم الأربعاء.

وكان قد تم تدشين السفينة وتسميتها رسميا في يونيو 2022، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وجرى تجهيز حاملة الطائرات، التي يبلغ طولها 316 مترا (1037 قدما)، بـ3 مجانيق كهروماغناطسية، لإطلاق الطائرات المقاتلة وهو ما يشبه النظام المتقدم، الذي تستخدمه أحدث حاملة طائرات أمريكية، وهي "يو.إس.إس.جيرالد آر.فورد"، يبلغ طولها 337 مترا.

لكن بخلاف الأسطول الأمريكي من حاملات الطائرات، التي تعمل بالطاقة النووية، فإن حاملة الطائرات "فوجيان" تعمل بالطاقة التقليدية، مما قد يحد من مداها ومدة انتشارها.