أقر السائح ناش كور بأنه شعر ببعض الخوف عندما نزل وابنه /11 عاما/ في مياه المحيط الواقع قبالة الساحل الأسترالي، للمساعدة في إنقاذ قرش أبيض كبير يبلغ طوله 3 أمتار (10 أقدام) بعدما تقطعت به السبل في مياه ضحلة.

وتمكن ثلاثة رجال من السكان المحليين من إعادة القرش البائس من ضفة رملية إلى مياه أعمق، بعد جهود إنقاذ استمرت نحو ساعة كاملة أمس الأول الثلاثاء، بالقرب من بلدة أردروسان الساحلية في ولاية جنوب أستراليا.

وقال كور، الذي كان يقوم بزيارة المنطقة مع عائلته، حيث جاءوا من مدينة جولد كوست في ولاية كوينزلاند: "إما أنه (القرش) كان مريضا أو... متعبا فقط. لقد نجحنا بالتأكيد في نقله إلى مياه أكثر عمقا، لذلك نأمل في أن يظل قادرا على السباحة".

جدير بالذكر أن كور مر بتجربة التفاعل - غير المعتاد - بين الإنسان وسمكة القرش، أثناء رحلة سفره في أنحاء أستراليا مع زوجته آش كور وابنيهما باركر /11 عاما/ ولينوكس /7 أعوام/.