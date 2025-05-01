تثبيت سعر الفائدة وخفض توقعات النمو الاقتصادي في اليابان

أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة الرئيسية بعد زيادته بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت سابق العام الجاري، مع خفض توقعات نمو اقتصاد البلاد في ظل تزايد المخاوف من السياسات التجارية الأمريكية التي يمكن أن تؤثر على النشاط الاقتصادي وعلى الأسعار.

وقرر مجلس السياسة النقدية بالبنك بالإجماع- بعد اجتماعات استمرت يومين برئاسة محافظ البنك كازو يودا- تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 5ر0% وهو أعلى مستوى للفائدة في اليابان منذ الأزمة المالية العالمية في خريف 2008.

وفي يناير الماضي رفع البنك المركزي سعر الفائدة من 25ر0%.

وفي تقريره ربع السنوي خفض البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل إلى 5ر0% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 1ر1% وفقا للتوقعات السابقة. كما خفض توقعات النمو للعام المالي المقبل من 1% إلى 7ر0% من إجمالي الناتج المحلي.

ويتوقع البنك نمو الاقتصاد خلال العام المالي بعد المقبل بمعدل 1%.

وبالنسبة للتضخم، يتوقع البنك المركزي تراجعه بسبب انخفاض أسعار النفط الخام وخفض توقعات النمو.

ويتوقع البنك أن يكون معدل التضخم خلال العام المالي الحالي 2ر2% سنويا وليس 4ر2% وفقا للتوقعات السابقة، في حين يتوقع تراجعه في العام المقبل إلى 7ر1% وليس 2% وفي العام التالي يسجل التضخم 9ر1% سنويا.

وقال بنك اليابان المركزي إن المخاطر على النشاط الاقتصادي والأسعار تميل إلى الاتجاه الهبوطي في العامين الماليين الحالي والمقبل.